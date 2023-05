Herečka a hviezda seriálu Beverly Hills 90210 Tori Spelling zažíva náročné obdobie. Spolu so svojimi piatimi deťmi prišla takmer zo dňa na deň o domov a strechu nad hlavou. Dôvody boli vážne a v ohrození bolo ich zdravie.

Herečka Tori Spelling (49) sa svojim fanúšikom zverila s nečakanou správou. Spolu so svojimi piatimi deťmi bola nútená v krátkom čase opustiť ich dom v Beverly Hills, kde rodina roky žila a vytvorila si tam svoje zázemie. Ako uviedla, dôvodom boli zdravotné ťažkosti, s ktorými rodina bojovala už niekoľko mesiacov.

Rodáčka z Los Angeles podrobne opísala znepokojujúcu sériu udalostí na Instagrame v stredu a povedala, že musela vziať najmladšie dve zo svojich piatich detí, 10-ročného Finna a šesťročného Beaua, do nemocnice neďaleko Thousand Oaks v Kalifornii, keďže obaja boli chorí. "Znova sme tu v urgentnej starostlivosti," povedala hviezda Beverly Hills 90210. „Všetci sme boli v tejto neustálej špirále chorôb už mesiace. Chorý. Chvíľu zdraví a potom znova chorí,“ opísala ťažké mesiace.

Povedala, že hoci si pôvodne myslela, že „sa to stáva, keď máte v škole malé deti“, ktoré „neustále nosia domov choroby“, začala mať vzhľadom na okolnosti iné podozrenie. „Keď to príde do bodu, keď sú doma chorí viac ako v škole, museli sme prehodnotiť, čo sa deje,“ povedala Spelling, ktorá stvárnila rolu Donny Martin v úspešnom seriáli z 90. rokov.

"Deti budú deťmi, ale keď máte svojich najmladších tak chorých, že celý deň spia a hovoria, že sa im točí hlava, aj keď stoja, vedela som, že sa deje niečo väčšie," uviedla herečka, ktorá potom vysvetlila, že celý problém a kolotoč vážnych respiračných infekcií spôsobovali rodine plesne v dome. Keďže dom, v ktorom žili mali len v prenájme, musela sa herečka pozrieť po náhradnom ubytovaní a priznala, že pre tak veľkú rodinu to nebolo vôbec jednoduché. Navyše sa už v minulosti hovorilo o jej vážnych finančných problémoch, pre ktoré si očividne príliš vyskakovať nemôže.