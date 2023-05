V Cannes sa začína 76. ročník filmového festivalu, s ktorým sú neodmysliteľne spojené hviezdy strieborného plátna, červený koberec a občas aj nejaké to faux pas.

Filmový festival v Cannes: Helen Mirren tento rok prekvapila modrými vlasmi. Zdroj: Gareth Cattermole

Aký bude aktuálny ročník, ostáva zatiaľ záhadou, no ak máme súdiť podľa tých uplynulých, bez nejakého pošmyknutia, zdvihnutej sukne či odhalenej bradavky u žien to asi nepôjde. Niektoré šaty sú skrátka príliš voľné, niektoré podpätky príliš vysoké a niekedy, povedzme si úprimne, je to jednoducho vina alkoholu.

Nie je teda dôležité nestrápniť sa... ale nehanbiť sa za to! Tie NAJ trapasy z uplynulých ročníkov nájdete na nasledujúcich stranách.