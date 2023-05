Michael Jackson zomrel 25. júna 2009 ako 50-ročný na zlyhanie srdca. Zostali po ňom tri deti - Prince Michael Jackson II. (21), Paris (25) a najstarší syn Prince (26). Najmladšieho zo súrodencov, malého Blanketa, ktorého držal na balkóne, by ste dnes už nespoznali.

Po náhlom odchode Michaela Jacksona sa do pozornosti dostali jeho tri deti, ktoré smrť svojho slávneho otca znášali veľmi ťažko. Pohreb speváka sa konal 7. júla 2009 v Staples Centre v Los Angeles. O prípravu Michaelovho tela sa postarala jeho dlhoročná vizážistka Karen Faye, ktorá ho nalíčila a vystrojila tak, ako by si to zosnulý spevák želal.

Pohreb Jacksona znášali zo všetkých najhoršie jeho ratolesti. V priamom prenose, keď sa so svojím otcom lúčila malá Paris, to nezvládla a rozplakala sa. V tom čase by len málokto tušil, že jeho deti nebudú pokračovať v odkaze, ktorý tu po sebe zanechal, a vydajú sa úplne iným smerom. Od pohrebu legendárneho Jacksona už prešlo 14 rokov a za ten čas sa toho zmenilo až-až.

Azda každý z nás si spomína na šokujúce zábery, na ktorých Jackson hazardoval so životom svojho najmladšieho syna Blanketa. Z chlapca, ktorý mal v čase smrti svojho slávneho otca 7 rokov, je dnes dospelý muž, ktorý so svojím otcom Michaelom Jacksonom († 50) nemá nič spoločné. „Bol to vynikajúci tanečník. Ja neviem ani tancovať, ani spievať. Nie som ten typ človeka. Keď vyrastiem, chcem sa stať režisérom,“ povedal ešte v rozhovore v roku 2012.

Michael Jackson zomrel 25. júna 2009 ako 50-ročný na zlyhanie srdca. Zostali po ňom tri deti - Prince Michael Jackson II. (21), Paris (25) a najstarší syn Prince (26). Najmladšieho zo súrodencov, malého Blanketa, ktorého držal na balkóne, by ste dnes už nespoznali. Zdroj: gettyimages

Anketa Podobá sa podľa vás najmladší syn Blanket na otca? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Najnovšie si totiž zmenil meno na Bigi, verejnosti sa vyhýba a občas zaskočí na nejaký rozhovor, väčšinou týkajúci sa klimatických zmien a ekológie. Stal sa z neho totiž bojovník za práva planéty a v tomto prípade by bol na neho jeho otec veľmi hrdý. So svojimi súrodencami je v pravidelnom kontakte.