TOP 13 NAJ bludov, ktoré nám ukazujú vo filmoch a seriáloch: No prosím, číslo 5, to má byť čo?

Televízia vie byť nielen zdrojom zábavy či informácií, ale aj poriadnych nezmyslov. Najhoršie však je, že nás nezmyslami často kŕmia bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Zatiaľ čo z niektorých fikcia priam kričí, iné sa tvária takmer ako realita... no pritom by od nej nemohli byť ďalej!