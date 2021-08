Diana zomrela 31. augusta 1997

Princezná Diana a jej priateľ, egyptský miliardár Emad „Dodi“ Fayed, prišli do Paríža v sobotu 30. augusta. Vo večerných hodinách sa navečerali v súkromnom salóniku parížskeho hotela Ritz, ktorý zhodou okolností vlastnil Dodiho otec.

Niekoľko minút po polnoci, v nedeľu, Diana a Fayed opustili hotel a nastúpili do vozidla Mercedes Benz. Keď auto prechádzalo cez parížsky most Pont de l'Alma a následne vošlo do tunela, vrazilo do 13. betónového stĺpu.

Diana po náraze ešte žila,