To je husté! Manželka šéfkuchára POHLREICHA: Najprv SEX SO SYNOM KAMARÁTKY a teraz... ×

Má čo robiť, aby to ustál! Známy český šéfkuchár Zdeněk Pohlreich (65) si musí dať na manželku Zdeňku (49) veľký pozor! Veď pred pár rokmi priznala sex so synom kamarátky a teraz sa mužovi pletie do kšeftov!