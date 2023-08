Umelá inteligencia sa stala nepochybne tohtoročnou senzáciou. Po nástroji na tvorbu textu ChatuGPT sa o slovo prihlásili aj platformy na tvorbu obrázkov, s ktorými je omnoho väčšia zábava. V redakcii sme jednu z nich aj vyskúšali, konkrétne BlueWillow, a pretvorili slovenských aj svetových politikov do podoby superhrdinov.

Robiť z politikov superhrdinov asi nie je ten najlepší nápad, no na vyskúšanie schopností nástrojov umelej inteligencie to vyzeralo ako dobrý nápad. A veruže aj bol. Platforma BlueWillow je pre bežného používateľa veľmi jednoduchá. Na základe zadanej požiadavky dokáže vytvoriť neuveriteľne realistické, ale aj kreslené obrázky.

Zdroj: tač - redakcia denník plus jeden deň / BlueWillow

Zadania na premenu zahraničných politikov na superhrdinov reagovala pomerne dobre a niektoré výsledky nás vskutku prekvapili. V prípade prezidenta Putina ako Jokera, Donalda Trumpa ako Hulka či Supermana alebo Kim Čong-una v podobe Terminátora, boli vytvorené obrázky vskutku fascinujúce.

Horšie to už bolo so slovenskými politikmi, ktorých mala umelá inteligencia tak trochu problém pretvoriť v ich reálnej podobe. Nakoniec sa nám však predsa len niekoľko uspokojivých obrázkov vytvoriť podarilo. Naším favoritom je nepochybne Andrej Danko, z ktorého sme pomocou AI urobili Kapitána Americu. Ako sa umelej inteligencii podarilo popasovať s Róbertom Ficom či so Zuzanou Čaputovou, nájdete v galérii článku.

