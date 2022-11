Život ju poriadne skúša! Americká herečka Christina Applegate (50) prekonala rakovinu prsníka, no po 13 rokoch prišla ďalšia zdrvujúca diagnóza - neliečiteľná skleróza multiplex. „Ahojte, priatelia! Pred niekoľkými mesiacmi mi diagnostikovali sklerózu multiplex. Bolo to zvláštne. No dostala som obrovskú podporu od ľudí, ktorí majú takisto toto ochorenie. Bola to ťažká cesta. Ako však všetci vieme, tá cesta pokračuje. Ak ju nejaký kretén nezablokuje,“ zdôverila sa fanúšikom na sociálnej sieti minulý rok.

O pár týždňov oslávi 51. narodeniny a verí, že nebudú jej posledné. Christina Applegate, ktorú diváci poznajú ako sestru Rachel z Priateľov alebo ako Kelly zo seriálu Ženatý so záväzkami, už niekoľko rokov bojuje o vlastný život. Po diagnostikovaní rakoviny prsníka v roku 2008 musela postúpiť dvojitú mastektómiu a teraz musí po rokoch čeliť ďalšej veľkej výzve. Lekári jej diagnostikovali roztrúsenú sklerózu, ktorá jej otočila život hore nohami.

Choroba-nechoroba, Halloween si treba užiť! Zdroj: Twitter/@1capplegate

Bez pŕs a vaječníkov

Mala len 36 rokov, keď jej lekári objavili nádor v prsníku. Neskôr si preventívne dala odstrániť aj vaječníky a vajcovody. Herečka má z prvého manželstva dcéru Sadie. V ťažkých chvíľach s ďalšou diagnózou nachádza herečka oporu i u kolegyne Selmy Blair (50), ktorá v roku 2018 priznala, že aj ona trpí roztrúsenou sklerózou.

Fanúšikom na Twitteri predstavila svojich pomocníkov, bez ktorých viac nedokáže existovať. „Čaká ma veľmi dôležitá ceremónia. Prvýkrát idem do spoločnosti, odkedy mi diagnostikovali sklerózu multiplex. Vychádzkové palice sú teraz súčasťou môjho nového normálu,“ priznala herečka, ktorá zverejnila fotografiu svojich palíc. Tie jej pomáhajú pri chôdzi, keďže má menej citlivé chodidlá a nohy. Zdroj: Twitter/@1capplegate

