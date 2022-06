Videli ste, ako býva speváčka Helena Vondráčková v dome v obci Řitka pri Prahe? Magazín Lepšie bývanie teraz ukázal jej záhradu. Zábery zverejnila sama speváčka na Instagrame. To vážne vyzerá u nej takto?

Helena býva so svojím manželom Martinom v rodinnom dome neďaleko Prahy, v malej obci Řitka. Ako to vyzerá u nej doma, už neraz ukázala, tentoraz fanúšikom predstavila exteriér domu. "Chcem sa s vami podeliť o moju jarnú záhradu," napísala na Instagram a pridala niekoľko fotiek.

Vondráčková sa naozaj má čím pýšiť. V jej záhradke to hrá farbami, pestrým výberom kríkov, kvetov a to všetko pod starostlivým dohľadom pani domácej. Tá sa o okolie domu príkladne stará, čo vidno aj na rozkvitnutej nádhere. Azalky, muškáty či pivónie. To všetko a ešte viac možno nájsť u Heleny Vondráčkovej.

Svojou záhradkou ohúrila aj fanúšičky. "Aká to nádhera. Vidno, že kvetinky milujete a staráte sa, alebo niekto pomáha," vystrúhala speváčke poklonu jedna z nich. "Helenka, máte krásny domov, o ktorý sa s láskou staráte. A vaša záhrada je nádherná, je to pre vás určite ako relax, tak aj oáza pre dušu," pridala sa ďalšia.

