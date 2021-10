Bojuje ako levica a na to, že sa vzdá, ani nemyslí. Bez ohľadu na to, koľko polien jej život stále kladie do cesty. Bývalú hviezdu Beverly Hills 90210 Shannen Doherty (50) možno len obdivovať. Herečka napriek tomu, že opakovane ochorela na rakovinu prsníka sa nedá zastaviť. Stojí pred kamerou, točí filmy a robí všetko pre to, aby dokázala, že hoci je chorá, nie je práceneschopná. A keďže je jej téma taká blízka, Shannen Doherty opakovane prináša pohľad na svoj boj s rakovinou. To je prípad aj nového videa, ktoré zverejnila na Instagrame.

Shannen Doherty Zdroj: Profimedia.sk

"Diagnóza rakoviny prsníka nie je koniec vášho života. Som toho živým dôkazom," vysvetľuje herečka vo videu. „Môžeme prosperovať a užívať si svoj život naplno. Starať sa o seba a prijímať preventívne opatrenia (aj keď to môže byť desivé) je to absolútnou nevyhnutnosťou,“ dodáva. Na konci videa herečka tiež vyzýva ženy, aby prevenciu nezanedbali. „Choďte dnes na mamografiu,“ vyzýva ženy z celého sveta. Shanen sa pritom pred kameru postavila upravená a nalíčená ako krásna žena plná života. Čo poviete, pristane jej to?

