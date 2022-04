Život zosnulého kráľa popu je jedno veľké tajomstvo aj 13 rokov po smrti! Michael Jackson († 50) mal počas svojho života tri deti, o ktorých sa vie: Princa Jacksona (25), Paris Jackson (24) a najmladšieho Princa Michaela Jacksona (20), známeho ako Blanketa alebo Bigi. No koľko ich mal v skutočnosti?

Kontroverzný život Michaela Jacksona je dodnes témou číslo jeden. Popový spevák sa v roku 1994 oženil s americkou speváčkou a so skladateľkou Lisou Mariou Presley, o dva roky neskôr si povedal spoločné áno so zdravotnou sestrou Debbie Rowe, s ktorou mal dve deti: Paris (24) a Princa (25). Najmladšieho syna Blanketa mu vynosila náhradná matka po umelom oplodnení spermiami. Jackson ho ako novorodenca ukázal prvýkrát svetu z balkóna hotela, no na rukách ho držal tak nemotorne, že mu takmer vypadol. Zábery nešikovného kráľa popu s novorodencom na rukách obleteli v tom čase celý svet.

Románik s opatrovateľkou detí

Hollywoodom sa už niekoľko rokov pošuškáva, že biologickým synom Michaela Jacksona je aj nórsky raper a tanečník Omer Michael Jamal Bhatti, v umeleckom svete známy pod prezývkou O-Bee. Špekuláciám o štvrtom dieťati Jacksona nenahráva iba veľká podoba so spevákom, ale aj vyjadrenie otca kráľa popu v roku 2009. "Vyzerá a tancuje ako Jackson," povedal a dodal, že vždy vedel, že jeho syn má ešte štvrté dieťa.

Jeho dcéra Paris sa zas v roku 2020 akosi preriekla, keď prostredníctvom sociálnej siete pochválila svojich dvoch straších bratov, Princa a Omera. "Obaja moji starší bratia sú ako moji najlepší priatelia," napísala. Paris má však v skutočnosti iba jedného staršieho brata.

Pia Bhatti, matka Omera, na spoločnej fotografii s Michaelom Jacksonom. Zdroj: Facebook/The Only One

Tieto špekulácie však nezostali bez overenia a britský denník Mirror sa rozhodol mladíka vypátrať. Reportéri sa nakoniec s Omarom spojili a výsledok? „Moji skutoční rodičia sú v Nórsku," povedal im ešte v roku 2009. Dnes už 36-ročný umelec sa vraj so zosnulým kráľom popu spoznal v roku 1996 na dovolenke v Tunisku. Jacksona očaril svojím talentom natoľko, že ho spolu s rodičmi vzal do USA. „Michael vždy hovoril, že som ako jeho syn. Nie je však mojím otcom. Moji rodičia sú tu, v Nórsku. Boli sme si iba veľmi blízki. Bol mojím najlepším priateľom," povedal Omer.

Akosi však zabudol spomenúť, že jeho matka Pia Bhatti pracovala pre Jacksona niekoľko rokov ako opatrovateľka jeho detí. Americký magazín Star dokonca tvrdí, že dvojica mala v roku 1984 pomer a v skutočnosti je aj biologickou matkou jeho najmladšieho syna Blanketa. Na pohrebe Jacksona taktiež sedel medzi ostatnými deťmi v prvom rade.

Tvrdenie proti tvrdeniu

Ďalším utajeným synom Jacksona má byť Brandon Alexander Howard, ktorý sa narodil v roku 1981. V tom roku jeho matka, speváčka a herečka Miki Howard, bola pod vedením Joea Jacksona, otca zosnulého kráľa popu. Brandon sa rovnako ako Jackson pohybuje v hudobnom priemysle a rovnako ako pri prvom údajnom synovi Omerovi, ani on svoju podobu so spevákom nezaprie.

V roku 2019 priniesol bulvárny server E! News správy, že Brandon si dal spraviť test DNA, ktorý odhalil 99,9-percentnú zhodu. Neskôr sa však na sociálnej sieti vyjadril, že test v skutočnosti nepodstúpil. "Nikdy som nepovedal, že som jeho syn," napísal.

