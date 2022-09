Výstredné správanie a vyjadrenia nie sú žiadna novinka, ak hovoríme práve o tejto hudobnej ikone. V rozhovore Finally Enough Talk: 50 Questions With Madonna sa vyjadrila k 50 zaujímavým otázkam a bola to poriadna divočina. Popová diva si servítku pred ústa nekládla.

K tomu, čo najviac vo svojom živote ľutuje, v rozhovore prezradila, že sú to jej manželstvá. Speváčka bola totiž v minulosti manželkou herca Seana Penna a režiséra Guya Ritchieho.

Verejnosti prezradila, že je posadnutá sexom a do postele si rada berie aj svoj vibrátor z 24-karátového zlata. Pri otázke, v ktorej sa jej opýtali na jej obľúbený „snack,“ vtipne poznamenala: „Nemôžem si spomenúť na jeho meno. Ale nie. Veľký penis! Nepotrebujem toho veľa.”

Spravodajský portál The Sun dokonca informoval, že podľa jej slov nikdy nemala chlapa s malým penisom. Toto jej nevhodné vyjadrenie počas prehliadky Madame X v Londýne nebolo posledné. Počas viac ako dvojhodinovej šou vtipkovala aj o tom, že má sexuálne prenosné choroby.

Napriek tomu, že Madonne len nedávno skončil vzťah, neostala sama veľmi dlho. Podľa dostupných informácií si našla nového zajačika a je ním len 23-ročný Andrew Darnell, ktorý sa živí modelingom a herectvom.

