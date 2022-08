Kolumbijská speváčka Shakira (45), ktorá je označovaná za latino divu, prežíva ťažké obdobie. Len pred mesiacom speváčka a jej partner Gerard Piqué (35) ukončili svoj vzťah po 12 rokoch, pričom dôvodom bola Piquého nevera a Shakira sa po rozchode úplne zosypala. Ako by to nestačilo, Piqué navyše porušil ich dohodu na ochranu detí a s mladou sexi milenkou sa mal vášnivo bozkávať na verejnosti.

Slávny pár, ktorý spolu bol 12 rokov a má dve deti (deväťročného Milana a sedemročného Sašu), sa rozišiel v júni. Dôvodom bolo prevalenie Piquého nevery s mladou študentkou a jeho zamestnankyňou Clarou Chia Martiovou (23). Jej identitu a fotografie sa snažil Piqué spolu so svojím tímom ustrážiť, a tak nikto dlho nevedel, aká žena vlastne speváčku v jeho posteli nahradila.

Fotka, ktorou oznámila rozchod. Zdroj: Instagram Shakira

Dôvodom bola podľa všetkého aj dohoda medzi Shakirou a Piquém, ktorá mala ochrániť ich ratolesti pred nepríjemnosťami spojenými so škandálmi ich rodičov v už aj tak napätej situácii okolo rozvodu. Kvôli deťom sa teda dohovorili, že po obdobie jedného roka sa s novým partnerom či partnerkou nebudú ukazovať na verejnosti. Lenže Piqué túto dohodu porušil.

Na festivale Summerfest Cerdanya v Katalánsku bol však pristihnutý po boku mladej slečny, ktorú vášnivo bozkával. Dievča sa volá Clara Chia Martiová a je študentka. Okrem toho pracuje v PR oddelení Piquého firmy Kosmos, ktorá sa venuje mediálnym aktivitám. „Som nadšená, je evidentné, že Gerard a Clara spolu chodia. Vidím, ako to medzi nimi iskrí. To Shakiru dosť naštve, pretože to je Gerard Piqué, akého nepoznáme. Nikdy som ho nevidela správať sa takto vedľa Shakiry,“ prezradila španielska reportérka Laura Roige v jednom z rozhovorov. Podľa zdrojov Daily Mail je slávna speváčka vytočená hlavne pre porušenie dohody.

Shakire sú útechou jej synovia. Zdroj: Instagram @Shakira

Npriek tomu sa Piqué stále snaží udržať svoj nový vzťah aj fotografie svojej milenky v tajnosti. Dokazuje to aj fakt, čo sa týka Clarinho Instagramu. „Ľudia z jeho okolia mu pomáhajú udržať vzťah v diskrétnosti. Preto má Clara zamknutý instagramový účet. Už len to dokazuje, že to s novou priateľkou berie seriózne,“ povedal nemenovaný zdroj anglickému denníku The Sun. Napriek tomu sa v médiách objavili Clarine fotografie zo sociálnej siete Instagram, na ktorých ako nevinná študentka rozhodne nepôsobí. Niet sa teda čo čudovať, že Shakira zúri. Jej manžel ju a rodinu totiž podľa záberov vymenil za poriadne sexi krásku, navyše o viac ako dvadsať rokov mladšiu.