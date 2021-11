Ako informuje britský denník Daily Mail, Kate si do divadla obliekla šaty od módnej návrhárky Jenny Packham, pričom to nebolo prvýkrát, čo ich mala na sebe. Zelenú róbu posiatu perlami a flitrami mala oblečenú aj v roku 2019, počas kráľovského turné v Pakistane. Cena šiat presahuje 3 500 libier.

K večernej róbe si vojvodkyňa zladila zlaté šperky, jemný mejkap a vlasy si, prekvapivo, natočila a prehodila cez plece. Kate pritom zvykne nosiť vlasy voľne rozpustené, táto zmena jej však neuveriteľne pristala.

The show is held in aid of The @RoyalVariety Charity who continues to support members of the entertainment industry who need help and assistance. This year sees one hundred years of Royal Patronage of the charity, commencing with King George V in 1921. pic.twitter.com/2nSarhWbCe