Jennifer Aniston a jej bývalý exmanžel, americký herec Justin Theroux, sa opäť stretli v šou pri čítaní scenára zo sitcomu Facts Of Life z osemdesiatych rokov. To, čo nasledovalo po šou, však fanúšikov veľmi milo prekvapilo.

Aniston a Justin Theroux sa zoznámili v roku 2007 na nakrúcaní filmu Tropic Thunder. V roku 2011 začali spolu chodiť a o rok neskôr sa zasnúbili. Podľa správ magazínu US Weekly sa ich tajná svadba konala 5. augusta na tretie výročie ich zásnub vo vile Bel Air, kde dvojica žila. Jennifer však nevydržalo ani jej druhé manželstvo a dvojica sa v roku 2017 rozišla. "Dobrou správou bolo, že to bolo najpríjemnejšie odlúčenie, pretože to nebolo ničivé," povedal Justin po roku a dodal, že aj naďalej sú veľmi dobrí priatelia.

Na najnovších záberoch to však vyzerá tak, že majú k sebe opäť o čosi bližšie. Americký herec sa na sociálnej sieti Instagram pochválil fotografiou, na ktorej drží svoju Jenn pevne oboma rukami. Herec si v popise fotografie dokonca spravil žart a aj on priznal, že to vyzerá, akoby boli opäť spolu. Pozornému oku však neujde, že na zábere nie sú sami. Medzi Jennifer a Justinom je totiž ešte americká herečka Ann Dowd.

Jennifer Aniston a Justin Theroux sa rozišli v roku 2017. Zdroj: profimedia.sk

Skalným fanúšikom dvojice však viac netreba a tajne dúfajú, že čochvíľa vyjdú s pravou von. V najnovšom rozhovore pre časopis The Hollywood Reporter však Jenn nepriamo priznala, že sa aktuálne sústredí oveľa viac na svoju kariéru než na svoj milostný život. Dokonca reagovala aj na fámy o dvojičkách. „Mám dvojičky? Budem v päťdesiatichdvoch rokoch zázračnou matkou?" Pýta sa. Aniston je dvakrát rozvedená a nemá deti, práve preto sa v minulosti stala viackrát obeťou rôznych špekulácií či nemiestnych článkov.

