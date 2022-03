Starnutie sa jej oklamať nepodarilo. Speváčku Madonnu v sobotu načapali fotografi, keď sa vybrala na večeru so svojím synom Roccom. Speváčka mala síce na tvári vypnutú pleť bez vrások a bez mimiky, no nepodarilo sa jej pred objektívmi schovať nepeknú druhú bradu ani vypuklé brucho. Zatiaľ však, čo jej tvár pôsobila v podstate mladistvo a bez vrások, na jednu časť svojho tela speváčka zabudla.

Madonna sa na instagrame prezentuje ako sexi mladica. Realita je celkom iná. Zdroj: instagram @madonna

Na zverejnených fotografiách sa objavili aj detailné zábery jej rúk, ktoré zodpovedajú skôr starene než sexi mladici, za akú sa speváčka posledné mesiace vydáva. Madonna sa na večeru so synom nahodila celá do čierneho, ani to však nepomohlo zahaliť sa jej kíl navyše.

Madonnine fotografie sa objavili aj v relácii televízneho kanálu TV8, kde rozoberali práve jej zostarnuté ruky. Čo poviete, je to podľa vás tá istá žena, za ktorú sa vydáva na Instagrame?