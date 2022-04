Speváčka Madonna (63) sa mení pred očami svojich fanúšikov. Vďaka fotografickým filtrom si neuberá len vrásky ale aj vek a to vcelku riadne. Na najnovších zverejnených záberoch má dokonca upravené črty tváre, pleť hladkú ako porcelánová bábika a obrovské oči, ktoré by jej mohla závidieť každá žena. To, že sa na seba už vôbec nepodobá jej očividne žily netrhá a nový vzhľad živej Barbie jej očividne vyhovuje.

Zdroj: instagram @madonna

Dôvodom jej radikálnych premien v mladicu môže byť aj rozchod s jej o 35 rokov mladším priateľom.

Od januára ich totiž spolu nikto nevidel. „Madonna sa vrhla do rušného spoločenského života a po rozchode sa stretáva s priateľmi a rodinou. Má nabitý program, pracuje na svojom pripravovanom životopisnom filme, na novej hudbe a stará sa o deti," uviedol zdroj z blízkosti speváčky pre The Sun. Dvojica sa vraj rozišla v dobrom.

Ahlamalik pritom nebol jediným mladším partnerom speváčky, už v minulosti Madonna randila prevažne s mladšími mužmi. Vydala sa za Seana Penna (61) a mala romániky s rapermi ako Vanilla Ice (54) či Tupac Shakur, rovnako s hercom Carlosom Leonom (55) a režisérom Guyom Ritchiem (53). Neskôr randila aj s modelom Kevinom Sampaiom (35). Ktovie, prečo jej ani jeden z týchto vzťahov nevydržal.

