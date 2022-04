Tragédia sa odohrala na pľaci počas nakrúcania filmu Rust ešte v októbri minulého roku. Odvtedy si drvivá väčšina ľudí ako aj samotný herec Alec Baldwin (63), ktorý zastrelil Halynu Hutchinsovú († 42) nevedia vysvetliť, ako k takej tragédii vlastne mohlo dôjsť. Viac svetla do prípadu vniesli aj nové zábery, na ktorých je vidieť nehybné telo kameramanky v rukách záchranárov. Halyna Hutchins je vo videu po zásahu guľkou v bezvedomí a v pozadí je len počuť hlasné inštrukcie lekárov.

Na ďalšom zábere je zas vidieť policajtov, ako sa rozprávajú s hercom, fotia si ho na mieste činu a prízvukujú mu, aby sa o tragédii s nikým nerozprával. Ďalšie video ho zas zachytáva sediaceho na aute a vypytujúc sa na zdravotný stav kameramanky. Regulačné úrady pre bezpečnosť na pracovisku v Novom Mexiku, kde sa tragédia odohrala, už minulý týždeň udelili maximálnu možnú pokutu vo výške takmer 137 000 dolárov pre filmovú produkčnú spoločnosť, ktorá film nakrúcala, informuje britský denník Daily Mail.

Čo sa vlastne stalo

Vo videu zverejnenom úradom šerifa je počuť herca, ako sa chaoticky pýta, či je z niečoho obvinený. "Trénovali sme to dva týždne a zakaždým sme to spravili správne," hovorí Baldwin. "Vytiahol som zbraň, namieril a ona zrazu vystrelila, nič také som ešte nevidel." Guľka z pištole trafila najskôr ruku režiséra a potom trafila kameramanku do ramena. Baldwin údajne netušil, že mal v pištoli ostré náboje. Na otázku, či existuje niekto, kto mohol úmyselne umiestniť ostrú guľku do zbrane, odpovedal: "Neviem, nemám potuchy."

Tragédiu si nevie vysvetliť filmový herec ani celý štáb. Zdroj: Twitter

Vyšetrovatelia sa zamerali aj na zbrojárku Hannah Gutierrez-Reedovú, ktorá mala počas nakrúcania na starosti strelné zbrane. Ona však tvrdí, že do nej ostré náboje nevložila. V osudný deň podľa výpovede svedkov manipulovalo so zbraňou viacero ľudí. Ešte ráno sa všetci skvele bavili streľbou do plechoviek od piva ostrou muníciou, aby si skrátili čas. Reedová údajne už potom zbrane neskontrolovala. Zo zabitia kameramanky zatiaľ polícia nikoho neobvinila.

Prečítajte si tiež: