Cheeky Girls boli rumunské spevácke duo, ktoré tvorili identické sestry dvojičky Gabriela a Monica Irimiové. Potom, čo sa objavili ako účastníčky konkurzu v Popstars: The Rivals, dosiahli úspech v britských rebríčkoch so štyrmi hitmi v rokoch 2002 až 2004. Viac ako hudba ich však preslávili odvážne kostýmy. Po krátkom úspechu sa však po sestrách zľahla zem. Po 20 rokoch však hlásia veľký návrat.

Ženské spevácke duo Gabrielu a Monicu Irimiové preslávil na hudobnej scéne hlavne ich singel Cheeky Song (Touch My Bum). Lacná popová skladba s nádychom erotiky zaznamenala úspech hlavne pre odvážne kostýmy sexi dvojičiek, ktoré sa vo videoklipe natriasali v trblietavých šortkách.

Zdroj: Brian Rasic

V roku 2004 sa však po sexi dvojičkách zľahla zem. Pre britský denník The Sun teraz odhalili, čo bolo dôvodom konca ich kariéry. Za všetko podľa nich mohlo hudobné vydavateľstvo a hviezdna kráska Victoria Beckham. „Minuli naše peniaze – minuli peniaze všetkých – na Victoriu Beckhamovú a tá prepadla. Je to milá osoba a všetko, a naozaj sa snažila ísť na svoju sólovú kariéru. Ale znášali sme následky jej neúspechu," uviedla Monica.



Rýchla sláva dvojčiat po debutovom singli The Cheeky Song v roku 2002 (Touch My Bum) mala krátke trvanie, keďže ich vydavateľstvo zaniklo, o čom sa dozvedeli až z novín. Zo zárobku 1,2 milióna libier za singel tak nakoniec nevideli nič. Pre 19-ročné študentky to bola v tom čase ťažká rana pod pás a svoju kariéru sa im nepodarilo posunúť ďalej.

Po rokoch sa však dievčatá poriadne zmenili. Obe podstúpili niekoľko plastických operácií na vylepšenie svojho vzhľadu, za ktoré podľa britského The Sun utratili približne 100-tisíc libier. Nakoniec sa obom podarila aj vcelku úspešná kariéra. Nie však v hudobnej brandži. Obe ženy zmenili profesiu a začali predávať autá. Podľa britského denníka však spevácke duo hlási svoj veľký návrat. A hoc ich fanúšikovia z minulosti zostarli, našli si novú fanúšikovskú základňu na sociálnej sieti Tiktok. Čo poviete, spoznali by ste ich ešte?