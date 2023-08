Desiatky videí, fotiek a zamilovaných správ. Tak vyzeralo manželstvo Britney Spears a Sama Asghariho na sociálnych sieťach. Fakt, že model podal žiadosť o rozvod, sa tak stal šokom pre mnohých fanúšikov, ktorí speváčku podporujú a dúfajú, že sa zo svojich psychických problémov dostane. Opak je však pravdou.



V rozhovore pre Daily Mail zdroj prezradil, ako Asghari začal svoj zväzok so zúfalo problémovou popovou princeznou v ilúzii, že by ju možno mohol „zachrániť“. Po čase si vraj uvedomil, že sa to nedá. „Realita života s Britney bola taká, že to nebola zábava. A vôbec nie je prekvapením, že manželstvo nevydržalo,“ prezradil zdroj blízky dvojici.



Fešný model dal jasne najavo, že sa vzdal akejkoľvek nádeje na záchranu svojej lásky, keď 28. júla požiadal o rozvod, pričom ako dôvod uviedol neprekonateľné rozdiely. Podľa najnovších zistení však na svetlo sveta vyšli fakty, ktoré sa Britney zjavne páčiť nebudú. Jej ex ju totiž obvinil z toho, že ho podvádzala so zamestnancami a s domovníkom.

Prvé FOTO Britney po Samovom podaní žiadosti o rozvod, už ani nemá obrúčku. Zdroj: Profimedia

Ako dôkaz má vraj aj video z ich kalifornského domu. Okrem iného speváčka od svojich zamestnancov požadovala, aby ju natáčali na videá, na ktorých bola často nahá. Práve spomínaná nevera mala byť pre Sama Asghariho poslednou kvapkou, a preto o rozvod požiadal.

Sam Asghari má dokonalé a vypracované telo. Správy o týraní zo strany Britney šokovali množstvo fanúšikov. Zdroj: instagram/samasghari

Na svetlo sveta vyšli aj detaily útoku Britney Spears, ktorá svojho manžela viackrát zbila a hádzala po ňom nože. Zdá sa teda, že speváčka má problémy, aj čo sa agresie týka, už začiatkom roka bol Sam videný s modrinami pod okom, čo dátumovo sedí aj s výpoveďou ochranky, ktorá musela viackrát zasahovať v ich 11-miliónovom hniezdočku lásky.

Asghariho právnik Neal Hersh povedal, že je potrebné určiť ich financie – napriek tomu, že pár má „železnú“ predmanželskú zmluvu. Údajne sa Sam vzdal aj akýchkoľvek nárokov na speváčkinu hudobnú zbierku a jeho meno nie je uvedené ani na listinách ich spoločného domu.



