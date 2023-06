Vo veku 61 rokov pretrváva medzi súrodencami hlboké puto, pričom 30% ich mozgového tkaniva a životne dôležitých krvných zásob je vzájomne prepojených. Lori vyjadrila svoju túžbu po manželovi a deťoch, dokonca prezradila, že o panenstvo prišla v 23 rokoch so svojím druhým priateľom.

Lori a George Schappellovci sú najstaršie žijúce siamské dvojčatá na svete. Zdroj: Twitter/@TCoolmunk

George ju neuveriteľne podporoval a poskytoval Lori súkromie počas jej intímnych chvíľ. „Keď som chodila na rande, George si čítal a nestavali sme sa k sebe tvárou, takže mohol ignorovať akékoľvek bozkávanie," vysvetlila Lori, odhodlaná nedopustiť, aby jej to, že je zrastené dvojča, bránilo v milostnom živote.

Napriek Georgeovej prítomnosti môže Lori skúmať svoj milostný život a naplno prijať svoju ženskosť, pričom nikdy nedovolí, aby jej stav bránil v šťastí, píše portál LadBible.

Tragédia nastala, keď Loriin snúbenec zahynul pri autonehode niekoľko mesiacov pred ich svadbou. Napriek tomu si zachovala nádej a naďalej randí. Lori pri spomienke na srdcervúcu stratu oceňuje Georgeovu neochvejnú obetavosť a hovorí: „George sa o mňa staral. Nebyť jeho, neviem, či by som to dokázala prežiť."

Dvojičky vysvetľujú, ako sa sprchujú. Zdroj: reprofoto Youtube/@OurLife

George zasa vyjadril svoj úprimný súhlas s Loriinou túžbou vydať sa a poznamenal: „No, on (Loriin budúci manžel) by bol pre mňa ako švagor, to je všetko. Môžu si robiť, čo chcú, a ja sa budem tváriť, akoby som tam ani nebol. Odosobnil by som sa."

Neobyčajná cesta Lori a Georgea, ktorý si po prijatí svojej identity transrodového muža zmenil meno na George, prekonala všetky očakávania. Vzopreli sa lekárskym prognózam, žili dlhšie, než sa očakávalo, a svojou odolnosťou a láskou inšpirovali ostatných.

Ich jedinečný príbeh sa zapísal do histórie, keď sa stali prvými transrodovými siamskými dvojčatami. Mimoriadna láska súrodencov a ich vzájomná podpora slúžia ako svedectvo o sile ľudského spojenia a snahe o dosiahnutie šťastia bez ohľadu na okolnosti.

