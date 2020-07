Z priateľa herca Pitta sa stal vrah! Umelec a fotograf Saul Fletcher († 52) po hrozivom vyčíňaní spáchal podľa nemeckého denníka Blick samovraždu. Jeho telo našli v zaparkovanom vozidle neďaleko jazera Rochowsee, približne 100 kilometrov od Berlína. Podľa nemeckých novín si siahol Fletcher na život po tom, čo zavraždil svoju manželku. Pred samovraždou sa mal s hrôzostrašným činom priznať svojej dcére, ktorá telo mŕtvej matky objavila vo Fletcherovom byte.

Päťdesiattriročná žena musela podľa nemeckých novín umrieť hroznou smrťou. Jej telo bolo posiate množstvom bodných rán. Motív vraždy polícia vyšetruje.

I feel bad about the painful demise of my good friend, brother and my best photographer. Rest in peace Saul Fletcher pic.twitter.com/AS1spAbBAD