Keď sa Marilyn Monroe vo februári v roku 1962 presťahovala do Brentwoodu, štvrť Los Angeles poskytovala najslávnejšej žene sveta dokonalé ústranie. Radosť z nového domova však netrvala dlho. O šesť mesiacov neskôr v ňom našli Marilyn mŕtvu. Opustený dom sa stal 61 rokov po jej smrti tŕňom v oku ľudí, ktorí sa snažia získať povolenie na jeho zbúranie.

Dom Marilyn Monroe na 12305 5th Helena Drive v Los Angeles bol 43. dom, v ktorom ikona žila – a zároveň aj jej posledný. Roztomilý malý domček v mexickom štýle s ôsmimi izbami kúpila za 75-tisíc dolárov vo februári 1962 na popud svojho psychiatra, ktorý jej odporučil usadiť sa. Paradoxne to bol prvý dom, ktorý si Marilyn kúpila sama. Nakoniec však bol aj miestom, kde bola Marilyn 4. augusta nájdená mŕtva vo svojej spálni. Dom bol v čase jej smrti stále plný nevybalených škatúľ.

Marilyn Monroe pár hodín predtým, ako ju služobná našla bez známok života. Zdroj: Profimedia

Marilyn svoj dom nadovšetko milovala. Ako povedala vo svojom poslednom rozhovore pre magazín LIFE : „S každým, komu sa páči môj dom, som si istá, že budem vychádzať.“ O to viac by ju dnes zabolel pohľad na jej milované sídlo, ktoré sa stalo jej útočiskom v posledných mesiacoch života. V bazéne, ktorý bol kedysi dominantou záhrady, dnes pláva žaburina. Škridle zo strechy popadali, a čo viac, prekliaty chátrajúci dom, v ktorom roky nikto nebýva, sa stal tŕňom v oku.

Milovaný dom Marilyn Monroe bol kedysi oázou pokoja. Zdroj: Profimedia

Dom Brentwood sa stal tichým pamätníkom jej veľkolepého života. Ak miestni obhajcovia uspejú, zostane to tak. Mestská rada v Los Angeles v piatok jednomyseľne odhlasovala začatie procesu, ktorý by dom označil za historickú a kultúrnu pamiatku, čím by ho zachránil pred demoláciou.

Proces okamžite pozastavil búracie povolenie, ktoré len deň predtým schválilo stavebné oddelenie mesta. Podľa evidencie mesta schválil stavebný odbor 7. septembra demoláciu rodinného domu, pristavenej garáže, bazéna a skladu. Na plánovanú demoláciu upozornili fanúšikovia Marilyn, ktorým sa poškodenie takej významnej pamiatky nepáčilo.