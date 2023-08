Manželstvo princa Harryho a Meghan Markle momentálne plní stránky svetového bulváru jedna radosť. Slávny pár si údajne prechádza krízou a plánovaná cesta princa do Afriky bez rodiny to hádam len potvrdzuje. V spoločnosti ich momentálne spolu veľmi nevídať, a aj keď sa slávna matka stará o svoje dve ratolesti, často to používa ako výhovorku. Inak to nebolo ani počas korunovácie jej svokra, britského panovníka Karola III.

Meghan najnovšie oslávila svoje 42. narodeniny v kruhu priateľky, s ktorou si zašla do kina. Mnohí by pritom očakávali aspoň menšiu oslavu, opak bol však pravdou. Podľa denníka Daily Star si zašla na filmový trhák Barbie s Poriou de Rossi (50) a svoj veľký deň oslávila bez manžela.

Okrem toho bola neskôr videná, ako sa pripojila k svojim kamarátom v luxusnom hoteli San Ysidro Ranch v Santa Barbare, kde si zašla na obed. Bolo to práve v deň jej narodenín. Opäť bez princa Harryho, ktorý bol údajne v tom čase doma a staral sa o deti. Dvojica sa pritom už viackrát vyjadrila, že aj keď jej s opaterou detí pomáha pestúnka, väčšinu času sa zaobíde bez nej. Či je toto pravý problém, však nie je jasné. V každom prípade počas narodenín svojej manželky mohol princ určite spraviť výnimku.

Harry už má údajne vzťahu s Meghan plné zuby. Svoje narodeniny oslávila bez neho. Zdroj: Profimedia

Podľa najnovších správ sa však zdá, že ich manželstvo nie je až tak v koncoch. Ako uvádza britský denník, Meghan a Harry boli neskôr videní pri odchode z talianskej reštaurácie vo veľmi dobrej nálade a zdroj blízky slávnej dvojici potvrdil, že svoje narodeniny sa vojvodkyňa rozhodla stráviť doma so svojím manželom, s dcérou Lilibet (2) a so synčekom Archiem (4). Hádam je tak kríza zažehnaná a všetko je tak, ako má byť.

