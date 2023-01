Deväťdielna prvá séria nového seriálu THE LAST OF US na motívy jednej z najlepších videohier histórie má premiéru už 16. januára 2023 na HBO a bude k dispozícii na streamovanie vo formáte 4K na HBO Max.

THE LAST OF US sa odohráva dvadsať rokov po tom, čo moderná civilizácia zanikla. Joel (Pedro Pascal), otrlý stroskotanec, je najatý, aby prepašoval Ellie (Bella Ramsey), štrnásťročné dievča, ktoré prežilo, z tiesnivej karanténnej zóny.

To, čo začína ako malá zákazka, sa čoskoro stane brutálnou a srdcervúcou cestou, keď obaja musia prejsť USA a aby prežili - sú odkázaní jeden na druhého.

THE LAST OF US je nakrútený podľa kritikou oceňovanej videohry z roku 2013, ktorú exkluzívne pre PlayStation® vyvinula spoločnosť Naughty Dog.

Podľa prvých recenzií je THE LAST OF US ohromujúcim a veľkolepým dielom, ktoré si pravdepodobne udrží prvú priečku v rebríčku najlepších seriálov roku 2023.