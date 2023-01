Modelka Simona Krainová (49) nedávno zverejnila na sociálnej sieti svoju nahú fotku, a tá rozhodne nenechala jej fanúšikov, a to nielen z radov pánov, chladnými. Poniektorí do nej hneď začali rýpať, že už nevie, čo by robila a skrátka, nedokáže sa vyrovnať s tým, že jej uteká vlak.

Simona Krainová vôbec nestarne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiPuXeusFa3/

No mnohí potom, ako zbadali jej nahú fotku, sa zmohli len na jediné slovo: Bohyňa. Pravdou totiž je, že bez ohľadu na to, či je Simona niekomu sympatická viac alebo menej, vyzerá na svoj vek famózne.