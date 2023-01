Do hereckého neba prišla ďalšia kráska! Najbližšia rodina včera oznámila smrť ikony a sexsymbolu 60. rokov Giny Lollobrigida. Okrem titulu najkrajšej ženy sveta mala na konte desiatky filmov. Sláva a popularita si však vyžiadali svoju daň a legenda filmu prežila starobu v problémoch.

Gina Lollobrigida bola po druhej svetovej vojne bola považovaná za sexsymbol talianskej kinematografie. So Sofiou Lorenovou a Claudiou Cardinale tvorili trojicu, ktorý na dlhé roky ovládol európske filmové plátna. Jej život však nebol iba o potlesku a obdive.

V talianskej talkshow Porta a Porta sa napríklad priznala, že bola dvakrát znásilnená. Prvý raz, keď mala iba devätnásť. „Bola som nevinná, nepoznala som lásku, nevedela som nič. Ten človek bol veľmi známy. Keď sa to stalo druhýkrát, bola som vydatá a na začiatku hereckej kariéry,“ prezradila.



Koncom sedemdesiatych rokov dostávala menej ponúk na filmovanie, pretože sa odmietala vyzliekať. Preto sa upla k svojej druhej vášni, k sochárstvu.

Hoci mala hviezda kinematografie pokročilý vek, stále zostávala veľmi aktívna. V roku 2022 dokonca vyhlásila, že má v pláne kandidovať do parlamentu. "Taliansko je v zlom stave, chcem urobiť niečo dobré a pozitívne," vyhlásila a dodala, že je odhodlaná bojovať, aby ľudia mohli rozhodovať v najrôznejších oblastiach - od zdravia až po spravodlivosť. Ozrejmila, že bude spolupracovať "so všetkými, pokiaľ to je pre dobro Talianska."

Gina Lollobrigida spolu so Sophiou Loren a Claudiou Cardinale patrila do trojice ikon talianskej kinematografie v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Krásna Rimanka bola svojho času považovaná za najkrajšiu žena sveta, ktorej ležali pri nohách stovky mužov.

Nakrúcala filmy s hviezdami ako Anthony Quinn, Humphrey Bogart či Marcello Mastroianni. Medzi jej najúspešnejšie filmy patrili Fanfán Tulipán, Krásky noci, Zvonár u Matky Božej či Rimanka. Fakt, že patrila k najkrajším a najžiadanejším ženám však v jej podaní neznamenal promiskuitu. Herečka bola vydatá takmer 30 rokov za Milka Skofica, s ktorým mala syna.

Gina Lollobrigida v časoch najväčšej slávy. Muži jej ležali pri nohách. Zdroj: profimedia



Jej staroba však bola plná problémov. Herečkin majetok musel spravovať syn Milko, pretože takmer naletela sobášnemu podvodníkovi, ktorý si brúsil zuby na jej peniaze. Samotnú Ginu už v tom čase zbavili svojprávnosti. Filmová diva v talianskej televíznej šou a v jednom z posledných rozhovorov povedala: „Mám právo žiť v mieri, ale aj v pokoji zomrieť.“



