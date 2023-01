Po druhej svetovej vojne bola považovaná za sexsymbol talianskej kinematografie. Slávna herečka Gina Lollobrigida oslávila minulý rok 95. narodeniny a napriek veku dokonca kandidovala do parlamentu. Dnes však svet obletela smutná správa. Gina Lollobrigida odišla do hereckého neba. Jej život však nebol iba o potlesku a obdive, ale aj o bolesti.

V talianskej tolkšou Porta a Porta povedala, že bola dvakrát znásilnená. Prvýkrát mala iba 19 rokov. „Bola som nevinná, nepoznala som lásku, nevedela som nič. Ten človek bol veľmi známy. Keď sa to stalo druhýkrát, bola som vydatá a na začiatku hereckej kariéry.“ Koncom sedemdesiatych rokov dostávala menej ponúk na filmovanie, pretože sa odmietala vyzliekať.

Legendárna talianska herečka Gina Lollobrigida Zdroj: Getty Images

Aj jej staroba bola plná problémov. Jej majetok spravoval syn Milko, pretože takmer naletela sobášnemu podvodníkovi, potom si na jej majetok brúsil zuby jej asistent. Filmová diva v talianskej televíznej šou povedala len toľko: „Mám právo žiť v mieri, ale aj v pokoji zomrieť.“

Kandidatúra v 95-ke

Vo veku 95 rokov táto hviezda strieborného plátna ohlásila kandidatúru do talianskeho parlamentu – vraj preto, lebo ju už nebavilo počúvať, ako sa politici len bezvýsledne hádajú.

Vo veku 95 rokov táto hviezda strieborného plátna ohlásila kandidatúru do talianskeho parlamentu. Zdroj: Daniele Venturelli

Gina Lollobrigida, slávna talianska herečka a fotografka, dovŕšila vek 95 rokov presne 4. júla. Len o mesiac neskôr sa rozhodla, že jej život ešte rozhodne nie je na konci a svoju slávu a postavenie môže využiť na dobrú vec. Na radu svojho právnika preto chcela kandidovať v meste Latina, ležiacom južne od Ríma, za novovzniknutú euroskeptickú politickú alianciu Zvrchované a ľudové Taliansko.

Gina Lollobrigida ako krásna Kleopatra Zdroj: facebook/ Gina Lollobrigida

Na margo motivácie Lollobrigida v rozhovore pre denník Corriere della Sera uviedla, že „Taliansko je v zlom stave” a že „chce urobiť niečo dobré a pozitívne". Nie je to pritom prvýkrát, čo sa hviezda strieborného plátna, ktorá sa preslávila hlavne snímkami ako Zvonár u Matky Božej (1956), Šalamún a kráľovná zo Sáby (1959) či Talianske prázdniny (1961), rozhodla vstúpiť do politiky. Už v roku 1999 sa uchádzala o zvolenie do Európskeho parlamentu ako kandidátka centristickej strany Demokrati. So získanými desaťtisíc hlasmi sa jej to však nakoniec nepodarilo.