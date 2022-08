Modelka a najsexi mamina Hollywoodu Irina Shayk vyvolala medzi fanúšikmi vlnu radosti. Dôvodom sú fotografie z dovolenky na Bahamách, na ktorých sa nepochválila len sexi postavou, ale aj krásnym mužom po svojom boku. Tým nebol nikto iný ako jej expartner Bradley Cooper, s ktorým sa rozišla v roku 2019 pre klebety o jeho romániku so speváčkou Lady Gaga.

Že by stará láska predsa len nehrdzavela? To zjavne napadlo fanúšikom modelky Iriny Shayk, ktorá sa na sociálnej sieti Instagram v pondelok pochválila fotografiami z exotickej dovolenky na Bahamách. Modelka však na romantickej pláži netrávila chvíle sama, ale so svojím expartnerom a otcom svojej dcérky, hercom Bradleym Cooperom.

Irina Shayk a Bradley Cooper v čase, keď tvorili pár. Zdroj: Frazer Harrison

Na väčšine zverejnených fotografií je Irina zachytená v sexi bikinách na pláži, pričom sa okolo nej motajú slávne prasiatka. Na jednom zo záberov však po jej boku stojí usmiaty sexi herec Bradley Cooper, s ktorým sa v roku 2019 rozišla. Ich lásku v tom čase podľa všetkého ukončili klebety o jeho romániku so speváčkou Lady Gaga, po ktorej boku si zahral v romantickom filme Zrodila sa hviezda. Ich románik sa však nikdy nepotvrdil a dvojica sa mimo pracovných záležitostí nestretávala.

Anketa Myslíte si, že sa Irina a Bradley dali dokopy? Áno 38% Nie 62% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Spoločná fotografia Iriny Shayk a Bradleyho Coopera okamžite vyvolala dohady o tom, že sa k sebe znova vracajú a svojej láske dávajú druhú šancu. Irina tieto klebety ešte umocnila červeným srdiečkom, ktoré k záberom na Instagrame pripojila. K špekuláciám prispel aj záber, na ktorom Irina leží v piesku nakreslenom srdci. Irina však svoj vzťah s otcom svojej 5-ročnej dcérky nepotvrdila.

Prečítajte si tiež: