Do tretice všetko dobré? Kourtney Kardashian a Travis Barker sa už po tretíkrát vzali tentoraz v talianskom Portofine na okázalom svadobnom obrade v kruhu svojich najbližších. Nevesta, ktorá obľubuje odvážne modely, nesklamala ani v jej veľký deň.

Podnikateľka Kourtney Kardashian a bubeník Travis Barker si v Portofine v Taliansku povedali ďalšie áno. Kourtney nakoniec nezanevrela na klasické biele šaty s vlečkou a doplnila ich aj o biely závoj. Nebola by to však ona, ak by zvolila celkom klasické šaty. Kourtney

nakoniec uličkou kráčala v bielom korzete doplnenom o kratučkú čipkovanú sukňu, ktorá toho veľa nezahaľovala. Práve naopak. Svadobčania sa mohli pokochať pohľadom na jej zadok. Nechýbala tu celá rodina a mnoho priateľov.

Na veľkolepej veselici v okázalom prostredí starodávneho hradu nechýbala celá rodina a mnoho priateľov. Najslávnejšia z klanu Kardashianovcov Kim prišla na svadbu v dlhých čiernych gotických šatách, v ktorých pôsobila skôr ako trúchliaca vdova než šťastná sestra nevesty. O nič lepší nebol ani jej druhý outfit, ktorý si na seba obliekla na večernú divokú párty. Kim Kardashian sa v talianskom Portofine prezliekla do sexi blýskavého strieborného korzetu, aby sa na svadobnej hostine predviedla v tom najlepšom svetle.



Gotický štýl šiat zvolila aj herečka Meghan Fox, ktorá sa na svadbe Kardashianky objavila v sexi čiernom korzete a dlhej čiernej sukni. Podobne sa obliekla aj Khloé Kardashian, ktorá zvolila čierne čipkované šaty s odhaleným dekoltom.

Zdroj: instagram @alabamaBaker

Dokonca aj svadobná hostina sa nakoniec zmenila na odviazanú párty plnú erotiky. 43-ročná reality hviezda po svadobnom obrade vymenila biele priliehavé minišaty, ktoré objímali postavu, za čiernu verziu. Vo videu, ktoré zverejnila len 16-ročná dcéra Alabama, vystavila svoje nohy, keď si jej nový manžel hudobník Travis kľakol na kolená, aby jej stiahol podväzok. Svadobčanom sa tak naskytol pohľad na jej intímnejšie partie.

Prečítajte si tiež: