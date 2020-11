Grammer stvárňoval Frasiera celých 20 rokov, a to hneď v dvoch seriáloch, pričom každý bežal na obrazovkách úctyhodných 11 sérií. Frasier, ktorého vysielali v rokoch 1993 až 2004, je vlastne voľným pokračovaním sitkomu Na zdravie (1982). Práve tam sa postava mierne snobského psychiatra objavila po prvýkrát, rovnako ako jeho neskoršia seriálová manželka Lilith. Dej sa odohráva vo fiktívnom bostonskom bare, kde každý každého pozná.

Frasier Crane v seriáli Cheers (Na zdravie), ktorý predchádzal sitkomu Frasier. Zdroj: NBC

Sitkom Frasier pokračuje v sledovaní osudu jeho rovnomenného protagonistu po tom, čo sa z Bostonu presťahuje do rodného Seattlu. Tam uvádza vlastnú rádiovú šou, je rozvedený a žije s otcom a jeho opatrovateľkou Daphne, do ktorej sa beznádejne zamiluje Frasierov brat Niles.

VIDEO: Frasier v sitkome Na zdravie

Možno vás prekvapí aj to, že televízia NBC, ktorá Frasiera vysielala, sa chystá oživiť túto značku. Nerátajte však s tým, že sa vrátia pôvodní herci. Malo by ísť o tzv. reštart seriálu, čo znamená, že postavy síce ostanú, no zmení sa nielen obsadenie seriálu, ale do veľkej miery aj jeho koncept. Predsa len, akokoľvek Frasiera zbožňujeme, mnohé situácie a narážky by dnešnú generáciu divákov zrejme neoslovili a humor je tiež, žiaľ, trochu zastaraný. V neposlednom rade by určite bola problémom aj rasová či sexuálna diverzita hereckého štábu. Tieto otázky seriály 80. a 90. rokov neriešili, dnes však doba pokročila.

Anketa Ktorá postava z Frasiera vám je najsympatickejšia? Frasier 51%

Niles 16%

Daphne 9%

Martin 16%

Roz 6%

Bulldog 1%

Iná postava 0%

Nesledoval/a som Frasiera 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Predsa len, od poslednej klapky uplynulo už 16 rokov – a za ten čas sa nezmenili len pomery, ale aj samotné hlavné hviezdy a ich životy. Pozrite sa spolu s nami, aké osudy postihli „sedmich statočných“ – teda siedmich predstaviteľov hlavných postáv sitkomu Frasier.

