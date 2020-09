Celebritu, ktorá nepodstúpila žiadny chirurgický zákrok alebo odolala čaru botoxu, by sme v dnešnom Hollywoode asi hľadali márne. Mnohé z nich sa od svojich začiatkov poriadne zmenili a nebyť šikovných ručičiek chirurgov, vo svete modelingu či filmu by neprerazili azda nikdy. Pozrite si veľké premeny celebrít v našej galérii.

Na samotnom vrchole rebríčka hollywoodskych premien sa už ako tradične udržiava klan Kardashianiek. O ich brutálnych premenách sme už písali nespočetne veľakrát, no teraz sme sa zamerali aj na iné celebrity. Viete napríklad, ako vyzerala v mladosti napríklad speváčka Lady Gaga, Britney Spears či Victoria Beckham? David by jej fotografie z minulosti veru vidieť nechcel!

Radikálnou zmenou si však neprešlo iba ženské zastúpenie, ale aj to mužské. Toma Cruisa by len ťažko obsadili do nejakého filmového trháka, keby si nedal spraviť svoj chrup. S krivými zubami bojoval aj herec Nicolas Cage, ktorý v mladosti vyzeral o 10 rokov staršie, než v skutočnosti mal.

Brutálne premeny hercov a herečiek zhromaždila na sociálnej sieti Instagram popredná zahraničná chirurgická klinika SY Clinic, ktorá hodnotí práce chirurgov.

