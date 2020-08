Obľúbená mexická telenovela Ked budeš moja, ktorá valcovala aj slovenské domácnosti, sa začala vysielať v roku 2001 a celkovo mala až 238 epizód. Príbeh lásky temperamentnej Palomy Olivaresovej a mužného Diega sledovali stovky Slovákov. Od nakrúcania však ubehlo už 19 rokov a hlavní predstavitelia sa za ten čas poriadne zmenili.

Zaľúbený pár Paloma a Diego z telenovely Keď budeš moja. Zdroj: Youtube

Silvia Navarro, predstaviteľka krásnej Palomy, má dnes už 41 rokov a je šťastnou mamou krásneho syna Léona. Po skončení nakrúcania telenovely Keď budeš moja sa venovala divadlu a ďalším telenovelám, ktoré však už nemali taký úspech. Napriek tomu, že od vysielania telenovely uplynulo už 19 rokov, Silvia je stále rovnako krásnou ženou.

Jej seriálová láska Sergio Basañez, ktorý stvárnil Diega, má dnes už 49 rokov. Spolu so Silviou tvorili pár aj krátky čas po nakrúcaní. Podobne ako Silvia aj Sergio Basañez si zahral v niekoľkých ďalších telenovelách. Väčšina z nich však v našich končinách nemala úspech. O súkromí seriálového Diega sa toho veľa nevie, keďže si svoje súkromie stráži. V roku 2014 sa však v médiách objavila informácia o tom, že Sergio je homosexuál a dnes by ste v ňom márne hľadali sexi Diega. Herec za posledné roky poriadne zostarol a mnoho fanúšikov by ho dnes ani nespoznalo.