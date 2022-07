Tereza Hlůšková bola v novembri minulého roka zbavená obžaloby a do rodného Česka sa vrátila už ako slobodná žena. Po návrate domov na verejnosti nevystupovala, ale to sa zmenilo pred pár dňami, keď poskytla rozhovor magazínu Reportér. O svojom živote v pakistanskej väznici hovorí ako o „ceste smrti". „Ospravedlňujem sa za to, čo som urobila a za všetko, čo som tým spôsobila," povedala v rozhovore.

Začiatkom týždňa si založila instagramový účet a svojim sledovateľom, ktorí jej každým dňom pribúdajú, ukazuje fotky z Pakistanu a rozpráva o svojom živote za mrežami. „Výlet do pakistanskej prírody. Buchlovské hory na prvý pohľad klamú. To bol asi najkrajší pocit... cela 3x4 a zrazu sloboda, príroda, nádych a výdych," napísala Tereza pod fotku, kde je odfotená ako sedí na kameni počas turistiky v Pakistane.