Potupné FOTO Amber Heard po prehratom súde s Deppom: AHA, kde ju vymákli!

Bývalka Johnnyho Deppa (58) Amber Heard (36) si súdom s exmanželom poriadne zavarila. Po prehre nemá na vyplatenie vyše 8 miliónov a tak sa musela rozlúčiť so životom v luxuse a nákupoch v exkluzívnych obchodoch. Namiesto toho si to so sestrou namierila do predajne, kde nakupujú bežní smrteľníci.