Najoceňovanejšia umelkyňa všetkých čias, zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, prehrala svoj boj s drogovou závislosťou a utopila sa vo vani svojho apartmánu. Napriek snahe lekára, ktorý sa speváčku pokúšal oživovať hodinu, sa jej život už zachrániť nepodarilo. Stalo sa tak iba 24 hodín predtým, ako sa v rovnakej budove konal večierok Cliva Davisa, na ktorom sa začali schádzať celebrity pred cenami Grammy. Na galavečere sa mala zúčastniť aj Whitney, keďže bola šesťnásobnou držiteľkou tohto ocenenia. Namiesto toho jej telo z hotela vyniesla pohrebná služba.

To, že v jej živote nebolo všetko v poriadku, naznačovali aj fotografické zábery speváčky niekoľko hodín pred jej smrťou. Dlhé roky bojovala so svojimi démonmi. Zneužíval ju vlastný manžel, ona potom hľadala útechu v drogách. Speváčka sa stále nanovo pokúšala zbaviť závislosti, ale jednoducho sa jej to nepodarilo. Aj naposledy bolo na 48-ročnej speváčke vidieť, že s problémami stále bojuje. Dá sa tak aspoň usudzovať z posledných záberov, ktoré vznikli tesne pred jej smrťou. Úplne dezorientovaná a s privretými očami opúšťala speváčka párty zorganizovanú pred Grammy Awards vo februári 2012. Jej gestá boli nekontrolovateľné. Pôsobila ako v tranze, jej spoločníci ju museli podopierať. Jej vlasy boli rozstrapatené, brucho vypučené a jej tvár bola bledá. Bol to obraz hrôzy a zároveň symbolizoval jej ťažký príbeh. Posledné okamihy jej života boli presne také ako jej život - plné drámy. Do poslednej minúty.

Sexuálne zneužívaná a týraná

Ako vyhlásil koroner z Los Angeles, jej smrť bola veľká náhoda. Whitney už dlhšie trpela ochorením tepien, niekoľko rokov užívala kokaín a antidepresíva. Čo sa teda stalo v osudný deň? Pod vplyvom drog údajne vliezla do vane, kde upadla do bezvedomia a utopila sa. Fanúšikovia však z jej tragickej smrti obviňujú jej násilníckeho manžela Bobbyho Browna, s ktorým sa zosobášila v roku 1992, čím zároveň odštartovala svoju drogovú závislosť.

Whitney Houston sa ocitla takmer na všetkých titulných stranách časopisov. Zdroj: Profimedia

Bobby jej nielenže núkal drogy, ale ju aj fyzicky týral, čo sa výrazne podpísalo na jej psychickom stave. Okrem toho v najnovšom dokumente z roku 2018 sa dokázalo, že ju sexuálne zneužívala o 18 rokov staršia sesternica Dee Dee Warwick, čo v dokumente odhalil speváčkin brat Gary, a že jej tajnou lesbickou láskou bola jej manažérka Robyn, s ktorou mala pomer.

Rovnaký osud stretol aj jej dcéru

Aj keď nebol život speváčky prechádzkou ružovou záhradou, radosť do života jej vniesla jej jediná dcéra Bobbi Kristin Brown († 22), ktorá kráčala v maminých stopách ako speváčka a herečka. Bohužiaľ, v rovnakých stopách kráčala aj v užívaní alkoholu a drog, čo sa jej nakoniec stalo osudným a svoju matku nasledovala na druhý svet rovnakým spôsobom. Mladú Bobbi našiel jej snúbenec a nevlastný brat v januári 2015 bezvládne ležať vo vani v jej dome v Atlante. Príbuzní prezradili, že lekári ju následne uviedli do umelého spánku.

Jej stará mama neskôr povedala, že Bobbi utrpela nezvratné poškodenie mozgu. Rodina ju preto 24. júna dala previezť do hospicu v meste Duluth neďaleko Atlanty. Bobbi nakoniec od prístrojov odpojili 26. júla 2015. Nariadená súdna pitva potom preukázala, že svoj podiel na úmrtí mali marihuana a alkohol spolu s liekmi na upokojenie a proti úzkosti. Pochovaná bola 3. augusta 2015 vedľa svojej matky na cintoríne Fairview vo Westfielde.

Prečítajte si tiež: