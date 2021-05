Svojou predčasnou smrťou sa Amy Winehouse zaradila do povestného Klubu 27, ktorý tvoria známe osobnosti, ktoré v 27 rokoch pripravil o život alkohol alebo drogy. Speváčku našli mŕtvu po niekoľkých dňoch v jej londýnskom byte a podľa pitevnej správy mala v krvi 4,16 promile alkoholu.

„Počul som ju spievať skôr ako hovoriť,” začína rozprávanie Tyler, ktorý s ňou býval v londýnskom byte. „Amy začala brať prvé antidepresíva v 14 rokoch, keď sa jej rodičia rozviedli. Neviem, či jej pomohli, no naučili ju jedno. Lieky dokázali zmierniť bolesť, ktorú celý čas nosila v sebe,” hovorí so smútkom Tyler, ktorý nikdy nezabudne na jej posledné vystúpenie. „Pila päť dní nonstop. Pred koncertom prišli pre ňu muži, zobrali ju z gauča, na ktorom spala a naložili do lietadla,” spomína.

Amy Winehouse zomrela, keď mala 27 rokov. Zdroj: TASR

Amy potom zobrali do šatne, kde opäť zaspala. Podľa Tylera bola v takom zlom stave, že bolo vylúčené, aby v ten večer vystúpila. „Bola pochudnutá, triasla sa a vôbec nevedela, kde sa nachádza.” Do šatne potom prišiel jej stylista a maskéri, ktorí ju obliekli a namaľovali. Celý tím ju neskôr odvliekol pod pódium a krok po kroku ju odprevadili na javisko. A výsledok?

Amy na pódiu ledva stála, zabudla texty pesničiek a potácala sa z jednej strany na druhú. Aby toho nebolo málo, fanúšikovia ju pri prvých tónoch každej jednej pesničky vypískali a namiesto potlesku na ňu kričali ohavné veci. „Keď sa to celé skončilo, Amy mi sľúbila, že prestane piť. To sa však nestalo, tak som si zbalil kufre a na pár dní som sa vrátil k rodičom.” Netušil však, že to bolo posledný raz, čo videl Amy nažive. Tyler si je však istý, že keby ju tím, ktorý ju doprevádzal na turné, nenútil za každú cenu vystúpiť, mohla by byť stále nažive.

