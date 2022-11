Influencerka a plus size modelka Juliana Nehme sa na svojej sociálnej sieti rozčúlila po tom, ako jej katarská letecká spoločnosť údajne nedovolila nastúpiť do lietadla pre jej váhu. Spoločnosť Qatar Airways jej tvrdenia odmieta a Brazílčanku označila za hrubú a agresívnu voči personálu.

Ako informuje Daily Mail, Juliana Nehme (38) obvinila leteckú spoločnosť z diskriminácie pre jej nadváhu potom, ako podľa jej slov nedovolili jej nastúpiť do lietadla do Brazílie.

Pre svojich 118 800 sledovatelov napísala, že jej 22. novembra nebolo dovolené odcestovať domov. Tvrdila, že jej povedali, že si bude musieť kúpiť oveľa drahšie miesto v prvej triede, aby mohla nastúpiť do lietadla. "Odopierajú mi právo cestovať... Som zúfalá, pomôžte mi, nechcú, aby som nastúpila, pretože som tučná," vyjadrila sa influencerka na svojej sociálnej sieti.

"Stevardka z Kataru bezdôvodne povedala, že nemôžem nastúpiť, pretože som príliš tučná, a podľa nej nemám právo mať túto letenku," povedala influncerka s tým, že za letenku zaplatila 1 000 dolárov.

Nehme bola v Libanone na dovolenke s rodinou, kam pricestovala taktiež lietadlom, no počas toho letu sa jej neprihodili žiadne problémy. Pre údajné nepovolenie nástupu na spiatočný let však zmeškala aj prestup na lietadlo do Sao Palo, kde influencerka žije. Influencerka nakoniec zostala v Libanone so svojou matkou, zatiaľ čo jej sestra a synovec sa vrátili domov.

"Aká hanba pre spoločnosť ako Katar, že umožňuje takýto typ diskriminácie ľudí! Som tučná, ale som ako všetci ostatní!" sťažovala sa na svojej sociálnej sieti.

Letecká spoločnosť v tejto súvislosti uviedla, že Juliana bola spočiatku mimoriadne hrubá a agresívna voči personálu, keď jeden z jej cestujúcich nepredložil požadovanú dokumentáciu PCR testu na COVID-19, čo je podľa spoločnosti nevyhnutné pre vstup do Brazílie.

"V dôsledku toho bola bezpečnostná služba letiska požiadaná o zásah, pretože personál a cestujúci boli mimoriadne znepokojení jej správaním," dodal hovorca spoločnosti.

Qatar Airways tiež uvádza, že od každého cestujúceho, ktorý obmedzuje priestor svojho spolucestujúceho a nemôže si zaistiť bezpečnostný pás alebo znížiť opierky rúk, môže byť potrebné zakúpiť si ďalšie sedadlo ako bezpečnostné opatrenie, ako aj pre pohodlie a bezpečnosť všetkých cestujúcich.