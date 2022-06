Pľuščenko mal srdcové problémy na módnej prehliadke v Moskve, kde vystupoval aj jeho syn Alexander. Všetko sa odohralo 1. júna. Pľuščenko ešte pred zahájením akcie pózoval fotografom s celou rodinou. Do publika a na večierok však potom dorazila už len jeho žena. Kto by čakal najmenší strach o manžela, ten by sa škaredo pomýlil. Z fotiek na Instagrame je zrejmé, že sa veľmi dobre bavila.

Pľuščenko síce nezverejnil podrobnejšie informácie o svojom boji o život, no do nemocnice sa mal dopraviť taxíkom, čo sa nezaobišlo bez ostrej kritiky. Pľuščenko sa však pochválil, že jeho rekonvalescencia bola veľmi rýchla. Už po troch dňoch bol opäť v plnom záprahu na ľade. Navyše sa pochválil, že hneď ďalší deň si bol na tri hodiny zahrať hokej s priateľmi.

Manželku Janu, ktorá ho v plnom nasadení podporuje, však rozhnevala práve kritika prevozu Pľuščenka do nemocnice či varovné prsty odborníkov, ktorí upozornili, že by sa mal krasokorčuliar po infarkte viac šetriť. Podľa jej slov sa kauza zbytočne nafukuje. "Chcú poškodiť našu šou," napísala na Telegrame.

Prečítajte si tiež: