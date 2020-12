Mená Dan Bălan (41), Radu Sîrbu (41) a Arsenie Todiras (36) mnohým veľa asi nehovoria, no keď sa povie O-Zone, hneď je všetkým jasné, že ide o moldavské popové trio, ktoré sa vlnilo na krídle lietadla. Odvtedy už však prešlo veľa rokov a členovia skupiny sa poriadne zmenili.

Hoci O-zone vznikli už v roku 1998, do povedomia širokej verejnosti sa dostali až na prelome rokov 2003 a 2004, keď so svojím letným hitom Dragostea Din Tei ovládli rebríčky hitparád. V tom čase azda nebol človek, ktorý by nevidel ich klip - traja chlapci skákakujúci po krídle lietadla.

Na ich klip sa nedá len tak zabudnúť. Zdroj: youtube

Žiadna sláva však netrvá večne, krátko po tom, čo vystrelili na výslnie, sa skupina rozpadla a jej členovia sa začali obracať sólo. V Bukurešti, Moskve či New Yorku. Veľká zmena sa ale udiala nielen v ich kariére, ale aj vo vizáži. Dnes totiž vyzerajú ako celkom iní ľudia. Chlapci zmužneli, vymenili šatník a oceňujú to aj ich fanúšičky. Na sociálnej sieti majú tisíce lajkov a ženy im stále vyjadrujú svoje sympatie. Napriek tomu by jeden z nich možno mohol prehodnotiť svoj účes... Veď, aha!

