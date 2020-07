Odkedy dali zbohom kráľovskej rodine, vysnívaný život v LA sa Harrymu a Meghan rúca ako domček z karát! Do princa Harryho sa najnovšie obuli všetky takmer britské denníky. To, čo povedal na adresu kráľovnej Alžbety, bolo za hranicou všetkého, čo sa v rodine naučil.

Alžbeta rozhodne nadšená nebude! Princ Harry sa spoločne s Meghan zúčastnil videokonferencie s charitatívnou organizáciou The Queen’s Commonwealth Trust. Slova sa väčšinu času ujala práve Meghan. Britské denníky tak okamžite opísali princa ako "nesvojprávneho" a že je viditeľne "pod papučou." Počas rozhovoru prišla na rad aj otázka o spravodlivosti a rovnoprávnosti s ohľadom na súčasné protesty v Amerike. Na jednu však Harry zareagoval tak, ako nemal.

"Keď sa pozrieme naprieč Commonwealthom, nie je možné sa posunúť dopredu inak, než sa vyrovnať s minulosťou. Množstvo ľudí odviedlo skvelú prácu, keď odkryli minulosť a pokúsili sa napraviť všetky zlé veci, ale stále nám zostáva veľa práce," povedal princ. Commonwealth je výraz pre združenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a všetkých jeho bývalých kolónií. Svojim tvrdením princ nielenže zabrnkal na tenkú strunu kráľovnej, ale naštval aj samotných Britov a člena britského parlamentu Andrewa Rosindella.

"Chápem,, že Harry a Meghan opustili kráľovskú rodinu, ale tieto komentáre by si mal princ odpustiť. Kráľovská rodina by nemala zasahovať do politiky," povedal. Do dvojice sa oprel aj známy britský moderátor Piers Morgen.

NEMUSÍ JU: Moderátor Piers Morgan je v Británii veľmi dobre známy. S Meghan mali príjemný kamarátsky vzťah, avšak po vstúpení do kráľovskej rodiny ho "zablokovala". To sa mu príliš nepozdáva a považuje to za zbytočný manier. Zdroj: Twitter

Meghan v rozhovore povedala, že "rovnosť nikoho nestavia na zadnú nohu, ale stavia všetkých na rovnakú úroveň, čo je základné ľudské právo."Podľa moderátora je však absurdné, aby o tom hovorila práve Meghan s nezamestnaným Harrym, ktorý žijú luxusným životom v 20-miliónovom dome.

"Jednou z mála výhod počas koronavírusu bolo to, že všetky narcistické celebrity vyhľadávajúce slávu zaliezli do svojich krabíc,"povedal Morgen, ktorý dodal, že od kedy sú Harry s Meghan v LA, neustále hovoria, že nikdy šťastnejší neboli. Podľa Morgena je to ďalší výsmech nielen pre Britov, ktorí im financovali luxusný život v kráľovstve, ale aj pre samotnú Alžbetu, ktorá je hlavou britskej monarchie.

Viac na Pluska.sk:

Mohlo by vás zaujímať: