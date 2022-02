Hviezda Priateľov Courteney Coxová (57) bola v šou stanice BBC, aby hovorila o svojom najnovšom komediálno-hororovom seriáli s názvom Shining Veil. Ale diváci sa pri sledovaní rozhovoru vyjadrili, že herečka pôsobila otrasným dojmom, ako by tam vôbec nechcela byť. Mnoho fanúšikov si tiež všimlo jej zmenenú tvár a zvláštnu mimiku.

Už v minulosti pri tom Courteney priznala, že sa nechala vylepšiť rukou plastického chirurga. V priebehu uplynulých rokov to herečka preháňala so svojimi výplňami tváre a botoxom, pri čom malo ísť o postupnú zmenu, ktorú dnes herečka ľutuje a výplne necháva postupne rozpustiť. Podľa mnohých tak nebol dôvodom jej podivného správania nezáujem o rozhovor, ale práve nepodarené výplne a botox, ktoré bránia herečke v mimike tváre. Čo poviete, spoznali by ste ju na nových záberoch?

