Bruce Willis sa na veľkú radosť fanúšikov veselo usmial, keď si počas výletu do Disneylandu užíval jazdu na Splash Mountain v novom videu na Instagrame, ktoré vo štvrtok zdieľala jeho manželka Emma Heming .

Bruce Willis a Emma Heming si v roku 2019 obnovili svoje manželské sľuby. Zdroj: instagram @emmahemingwillis

Video, ktoré počas návštevy Disneylandu nakrúcala Willisova manželka Emma, zachytáva herca s dcérou na horskej dráhe. Bruce na záberoch veselo vtipkuje, zakrýva svojej dcére oči a veselo sa smeje. "Stavte sa, že táto rodina sa vráti za zábavou a smiechom, keď sa znova otvoríte ako Tiana Bayou! Vďaka za všetky spomienky Splash Mountain," napísala ku krásnym záberom na sociálnej sieti instagram.

Nie je známe, kedy zábery Willisa v zábavnom parku vznikli, no podľa sprievodného textu nebudú rozhodne posledné. Rodina Willisa robí všetko pre to, aby sa zdravotný stav herca nezhoršoval a aby si mohol čo najdlhšie užívať život s rodinou a priateľmi.

Detaily o jeho diagnóze

O zdravotnom stave herca prehovorila uplynulý týždeň aj jeho dcéra Tallulah (32). Tá prezradila smutné detaily, o ktorých nikto nevedel. „ Začalo to vágnym nereagovaním, ktoré si rodina spájala so stratou sluchu. Neskôr bolo nereagovanie intenzívnejšie a ja som si to občas brala osobne,“ zverila magazínu Vogue Tallulah. „Mal dve malé deti s mojou nevlastnou matkou Emmou Heming Willis a myslela som, že o mňa stratil záujem. Aj keď to nemohlo byť ďalej pravde, mučila som svoj adolescentný mozog pálčivými myšlienkami, že pre moju matku nie som dostatočne krásna a pre môjho otca dostatočne zaujímavá,“ priznala spätne prostredná dcéra akčného hrdinu z prvého manželstva.

Tallulah v rozhovore priznala aj boj s anorexiou. Zdroj: Profimedia

Teraz sa hanbí za to, že v čase, keď jej otec ticho zápasil s krutou chorobou, ona sa vyžívala v chudnutí a postavou sa chválila na Instagrame. Tallulah zároveň priznala boj s anorexiou, ADHD a tiež hraničnou poruchou osobnosti. V čase najväčšej krízy sa dostala až na nebezpečných 40 kilogramov.