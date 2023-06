Meno Bronson Alcott Pinchot hovorí niečo len málokomu. No keď príde na reč kaderník Jean-Luc z Kroku za krokom, mnohým sa okamžite vybaví charizmatický brunet s francúzskym prízvukom. Len málokto však vie, že jeho predstaviteľ sa počas svojho života dostal na vrchol Hollywoodu a hviezdil aj vo veľkých filmoch. O to dramatickejší bol jeho pád na samotné dno.

Predstaviteľ charizmatického kaderníka Jeana-Luca z Kroku za krokom, ktorý presvedčil Madonnu, aby sa holila, herec Bronson Alcott Pinchot, má dnes už 64 rokov. Za posledné roky prešiel radikálnou premenou, a tak by ho mnohí fanúšikovia populárneho sitkomu už asi nespoznali.

Bronson Alcott Pinchot ako kaderník Jean-Luc z Kroku za krokom. Zdroj: ABC

Pinchot, narodený v srdci New Yorku, oplýval výnimočným talentom už v ranom veku. Napriek skromnému povolaniu jeho rodičov žiarili Pinchotovo odhodlanie a talent. Po presťahovaní do južnej Pasadeny v Kalifornii vynikal v štúdiu a získal plné štipendium na prestížnej univerzite Yale. Hoci sa Pinchot spočiatku zaujímal o výtvarné umenie, svoje skutočné povolanie našiel v divadelných štúdiách.

Jeho talent upútal pozornosť a po jeho promócii nabrala Pinchotova kariéra nečakaný smer, keď ho objavil kastingový riaditeľ. To viedlo k jeho prelomovému filmovému debutu vo filme Risky Business, ktorý uchvátil divákov svojím nepopierateľným šarmom. Jeho talent upútal pozornosť významných osobností filmového priemyslu, čo viedlo k úlohám v pozoruhodných filmoch, ako sú Policajt v Beverly Hills a True Romance.

Veľká sláva a rýchly pád na dno

Bolo to však jeho ikonické stvárnenie Balkiho Bartokomousa v dlhotrvajúcom sitkome ABC Perfect Strangers, ktoré upevnilo Pinchotovo miesto v histórii Hollywoodu. Úspech šou ho katapultoval do centra pozornosti a získal si zástupy fanúšikov po celom svete.

Herec Bronson Alcott Pinchot. Zdroj: Kevin Winter

Úspech získal aj vďaka úlohe kaderníka Jeana-Luca v sitkome Krok za krokom. No tak rýchlo, ako sa dostal na vrchol, padol aj na samotné dno. Úlohou v sitkome stanice CBS The Trouble with Larry sa mu už zažiariť nepodarilo. Napriek profesionálnym úspechom Pinchotov osobný život nabral búrlivé obrátky. V roku 2015 požiadal o bankrot, pričom uviedol záväzky medzi 100 000 a 500 000 dolármi. Tieto finančné ťažkosti viedli k predaju jeho nehnuteľností v Harforde v Pensylvánii, v meste, pri ktorom dúfal, že ho oživí svojou vášňou pre obnovu historických domov.