Česká herečka Jiřina Švorcová († 83) by sa pred pár dňami dožila 95 rokov. Že ju nepoznáte? Ale určite áno: hrala hlavnú postavu v seriáli Žena za pultom. Bola však známe aj ako zanietená a verná komunistka. Preto mala problém s "nahou" scénou, ale nebránilo jej život na tie časy nemravným životom.

Nízory na ňu sa rôznia. Ako komunistku ju mnohí neznášali a kritizovali. Aj preto ju po revolúcii v roku 1989 vyštvali z divadla. Švorcová neskôr povedala, že to urýchlilo jej utrpenie a smrť. „Dostala som obrovskú ranu od kolegov, ktorí sa odo mňa dištancovali,“ povedala českému Blesku Švorcová. „Viem, že môj názor sa mnohým nepáčil, ale toto som naozaj nečakala,“ ťažkala si.

Preslávila sa ako Anička Holubová v seriáli Žena za pultom. Keď však televízia Barrandov nakrúcala o Švorcovej dokument, z množstvo kolegov, ktorí s ňou hrali v seriáli, prišli iba Lenka Termerová, Jiří Lábus a Hana Maciuchová. „Moje vyznanie je len moje. Nikdy som ho v herectve neuplatňovala," povedala.

Socialistická legenda Jiřina Švorcová. Jej komunistickú minulosť jej mnohí nevedeli odpustiť. Zdroj: ČTK

Dokonca ako komunistka mala problém pre seriálovú scénu. V Žene za pultom totiž skončila v posteli s Petrom Haničincom (†77). Boli síce decentne zakrútení do deky, mali odhalené iba ramená, ale súdruhom sa to i tak nepáčilo. A vytýkali jej, že členka strany mi nemala nakrúcať takéto scény. Ona im odporovala, že v scéne nie je nič poburujúce a do seriálu proste patrí. A na scénu, kedy v posteli hladí chlpatú hruď Haničinca aj veľmi rada spomínala. „To bol chlap!“ hovorila.

Kým mnohí kolegovia ju neznášali, lebo bola členkou Komunistickej strany, iní jej boli vďační za pomoc. Napríklad Jana Brejchová (83). Švorcová sa za mladšiu kolegyňu prihovorila, aby mohla obývať celé jedno poschodie domu U Bonaparta na Nerudovej ulici na Malej Strane. „Bolo to doslova ´za hubičku´. Jiřina sa za mňa prihovorila, a robiť to nemusela. Som jej do smrti vďačná,“ povedala pred časom Aha! Jana Brejchová.

