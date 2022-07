Dovolenka musí stáť za to! Speváčka Helena Vondráčková (75) si ju aj tento rok mieni poriadne užiť. A konečne si vraj splní sen spred dvoch rokov. Nuž, je odvážna!

Heleny Vondráčkovej sme sa pýtali, ako mieni prežiť leto a kde bude oddychovať. Prezradila nám, kam sa chystá a aký sen si chce splniť. Ak uvážime, že oslávila 75 rokov, rozhodne ju treba obdivovať. Na druhej strane je známe, že speváčka dbá o svoju kondíciu, takže sa len tak niečoho nezľakne a len tak ju niečo nezaskočí. Však posúďte sami!

Kam najradšej chodíte na dovolenku? Po Čechách alebo do zahraničia? A ak do zahraničia tak do exotiky alebo po Európe?

Rada jazdím nielen k moru, kde si užívam slniečko a čerpám energiu, ale vítam i cestovanie po Čechách. Máme hausbot na priehrade Slapy, takže veľkú časť letného voľna trávim aktívne tam. Jazdím na kajaku, plávam a tento rok chcem prvý raz vyskúšať novú disciplínu. Náradie som dostala už pred dvomi rokmi. Každý rok, aj toto leto, cestujem s priateľmi na Kanárské ostrovy, kde hráme tenis a užívame si dobré jedlo a pitie. S manželom obľubujeme aj Balt, kam sa chystáme v septembri aj s našou fenkou Jessie. Už sa veľmi teším.

Čo vyskúša Helena Vondráčková toto leto prvý raz? Čítajte v galérii!

Ktoré miesta v Čechách by ste odporučili na dovolenku?

Česko ponúka naozaj obrovské množstvo nádherných miest. Krásne je napríklad v južných Čechách, v Českom Krumlove alebo v Třeboni. Rada však navštevujem aj hory, Šumavu, Krkonoše alebo Jeseníky, kde je krásne v každom ročnom období. Rada chodím po hradoch a zámkoch. Môžem odporučiť i návštevu Slapskej priehrady, ktorá ponúka nielen kúpanie a vodné športy, ale môžete si tu urobiť výlet loďou a pozorovať nádherné výhľady najmä pri západe Slnka. Nemôžem vás nepozvať do rodných Slatiňan, kde nakrúcali seriál Dobrá voda a kde je anglický park so zámkom a žrebčínom. V okolí sú nádherné lesy a na rieke Chrudimka je hneď niekoľko malebných priehrad - Seč či Křižanovice. Zaujímavý je i skanzen Veselý kopec.

Speváčka pozná aj Slovenska. Čo sa jej u nás najviac páči? Čítajte na ďalšej strane!