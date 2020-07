Práve pondelok bol nepochybne dňom, kedy mnohé ženy navnadili svojich partnerov počas večere slovami: „Miláčik, som naostro.“ Verte či nie, 22. jún je v kalendári totiž každoročne známy ako Svetový deň bez nohavičiek. Ako však tento „sviatok“ prežívajú slávne dámy? Nuž, celebrity to majú trochu posunuté...

Upozorňujeme, že FOTOgrafie v článku nie sú vhodné pre maloleté osoby!

Speváčky ako Miley Cyrus, Jennifer Lopez či Rita Ora majú „beznohavičkový“ deň kedykoľvek si zaumienia. Červenému kobercu preto neraz takpovediac vypadnú oči, keď sa po ňom celebrity premávajú „s prevzdušneným podpalubím“.

Nohavičky však, ako ženy dobre vedia, nemajú len hygienický, ale aj praktický zmysel. Polonahé celebrity si preto niekedy svoje intímne partie neustrážia, pretože to, čo by za normálnych okolností ukryla spodná bielizeň, je vystavené celému svetu na obdiv. Taká Kate Middleton, Reese Witherspoon či Lindsay Lohan by vedeli povedať svoje. Čo už ale, keď zjavne rady slávia po celý rok!