Vojvodkyňa Meghan sa nevzdáva. Po tom, čo prišla manželka princa Harryho o lukratívny kšeft, rozhodla sa pre radikálny krok, ktorý sa asi kráľovskej rodine príliš páčiť nebude. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž počas víkendu objavil jej nový účet.

Takéto fotky by ste dnes hľadali už márne. Meghan musela svoj blog The Tig aj Instagram zmazať, keď sa zasnúbila s Harrym. Zdroj: archív - instagram @meghanmarkle / the tig

Ako informoval britský denník The Mail on Sunday, Meghan sa potajomky vrátila na sociálnu sieť Instagram. Rodina ryšavého princa aktuálne bojuje s finančnými problémami, ale Meghan veľmi dobre vie, koľko peňazí sa na sieťach dá zarobiť. Podľa zdrojov z jej okolia už preto dlho plánovala návrat! „Hovoria o tom všetci v Hollywoode. Meghan sa nikdy netajila tým, že sa tam chce vrátiť,“ uviedol jeden z nich.

Nový účet, nový začiatok?

Teraz sa na sieti objavil záhadný účet pod menom @ meghan, ktorého profilovú fotku zdobia ružové pivonky. Profil zatiaľ nezverejnil jediný príspevok, už teraz ho však sleduje vyše 90-tisíc ľudí. „Áno, to je ona. Očakávajte čoskoro veľké vyhlásenie. Vracia sa späť,“ potvrdil jeden zo zdrojov. Odborník na sociálne siete Eric Schiffer pre Daily Mail uviedol, že Meghan by vďaka novému účtu mohla zarábať obrovské peniaze. „Očakával by som, že sa rýchlo stane jedným z najsledovanejších účtov na Instagrame. Máte celebrity ako Kardashianky, ktoré môžu zarobiť 1 milión dolárov za jeden príspevok propagujúci produkt. Nie je dôvod, prečo by Meghan nemohla zarábať takéto peniaze tiež."



Meghan Markle sa nevzdáva. Jej nový Instagram vyvolal rozruch. Zdroj: archív - instagram @meghanmarkle / the tig

Medzi sledovateľmi účtu sa už navyše objavili aj priatelia vojvodkyne Meghan. Účet sa stal okamžite populárnym a sledujúcich na ňom pribúda každou hodinou. Rozruch však vyvolala práve titulná fotografia s pivonkami. Pivonky sú totiž symbolom jari, a teda aj akéhosi znovuzrodenia. Dokonca sa objavujú aj v mytologických príbehoch a bájach.

Práve jeden z príbehov názov pivoniek spája s vílou menom Paeonia. Víla Paeonia bola krásnou, pohľadnou vílou, ktorá priťahovala pozornosť boha Apolla, ktorý o ňu začal prejavovať záujem. No v momente, keď si uvedomila, že ju celý čas bohyňa Afrodita sleduje, zahanbila sa, začervenala a začala sa od Apolla odďaľovať. Afrodita v hneve premenila vílu na červené pivonky a práve z tohto príbehu vznikla symbolika bojazlivosti. Že by sa Meghan stotožnila práve s týmto bájnym príbehom?

