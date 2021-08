Život Britney Spears sa začal rúcať ako domček z karát už v roku 2006. V rovnakom roku vznikol azda aj jej najsmutnejší záber, keď sa pred paparacmi snažila ukryť s malým synom na rukách v kaviarni. Pomoci sa však nedočkala a dokonca sa pošuškáva, že si ju vyfotil aj samotný majiteľ, ktorý namiesto pomoci rozposlal jej uplakané fotografie médiám. To však nebolo to najhoršie. O rok neskôr vtrhla opäť v sprievode paparacov do kaderníctva a oholila si hlavu. Britney tak údajne spravila z jediného dôvodu. V tom čase bola totiž závislá na amfetamínoch, čo sa dá z vlasov dokázať aj po niekoľkých mesiacoch.

Jej nalomenej psychike nedopomohlo ani správanie otca. . „Si tučná, ale neboj. Tvoj ocko ti pomôže schudnúť, dostaneš trénera a ani sa nenazdáš a budeš opäť vo forme," povedal jej, keď ju v roku 2008 prepustili z psychiatrickej liečebne. V rovnakom roku vyhlásil súd speváčku za nesvojprávnu.

Britney Spears opúšťa liečebňu - 2008. Zdroj: reprofoto Youtube

Voľná Britney?

Súdne ťahanice Britney akoby nemali konca-kraja. Speváčka sa už roky snažila vymaniť z pazúrov svojho otca Jamieho. Bez jeho povolenia totiž nemohla otehotnieť, šoférovať auto a dokonca jej diktoval, čo si má obliecť na koncerty. Prvý veľký úspech v bitke za svojprávnosť prišiel začiatkom augusta tohto roku. Jej 69–ročný otec James Spears, ktorý bol od roku 2008 jej poručníkom a pod palcom mal aj speváčkin majetok, sa na súde oficiálne vzdal opatrovníctva svojej dcéry. Britney však ešte ani zďaleka nemá vyhraté a za svoju slobodu bojuje aj naďalej.

