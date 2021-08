So speváčkou Britney Spears (39) je to ako na hojdačke. Zatiaľ, čo ďalej urputne bojuje o svoju slobodu, svojprávnosť a život podľa seba, kráti si čas na sociálnych sieťach, ktoré sa stali jej novým pódiom. Občas to však poriadne prepískne a jej príspevky tak nie sú o tanci a hudbe, ako sľubovala, ale o predvádzaní jej nahého tela. Fanúšikovia sa však obávali, že nahé fotografie speváčky boli zverejnené bez jej súhlasu, aby ju zdiskeditovali. Britney ich však vyviedla z omylu ďalšími nahými zábermi a šokujúcimi slovami.

So speváčkou Britney Spears (39) je to ako na hojdačke. Zatiaľ čo ďalej urputne bojuje o svoju slobodu, svojprávnosť a život podľa seba, kráti si čas na sociálnych sieťach, ktoré sa stali jej novým pódiom. Občas to však poriadne prepískne a jej príspevky tak nie sú o tanci a hudbe, ako sľubovala, ale o predvádzaní jej nahého tela. Fanúšikovia sa však obávali, že nahé fotografie speváčky boli zverejnené bez jej súhlasu, aby ju zdiskeditovali. Britney ich však vyviedla z omylu ďalšími nahými zábermi a šokujúcimi slovami.

Britney Spears Zdroj: Archív NMH

Speváčka Britney Spears, ktorá bola od roku 2008 v poručníctve svojho otca sa postupne spamätáva z ťažkých rokov života. O svoju slobodu však nebojuje len na súdoch, ale aj prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde po jej šokujúcej výpovedi v júni začali pribúdať omnoho odvážnejšie príspevky.

Keď sa na jej Instagrame opakovane objavili polonahé zábery, kde si speváčka držala prsia v dlaniach a na videu dokonca ukázala aj bradavku, fanúšikovia začali mať strach, že odvážne fotografie zverejňuje niekto iný bez jej súhlasu. Britney však v pondelok tieto dohady na sociálnej sieti poprela a fanúšikov upokojila ďalšou dávkou odvážnych záberov.

Sporo odetá Britney Spears Zdroj: Instagram/Britney Spears

K polonahým fotografiám pripojila aj vysvetlenie, prečo sa rozhodla zverejňovať svoje odvážne zábery na sociálnej sieti, kde ich môže vidieť každý. "Predtým, ako vám ukážem viac fotografií môjho tela, chcem, aby ste pochopili moje myšlienky o odhalení mojej pokožky," napísala speváčka. "Podľa môjho názoru je to celkom prekrútená okamžitá reakcia, keď je ktorejkoľvek žene horúco a chce sa zbaviť vrstvy oblečenia. Nie, nehovorím o zobliekaní v striptízovom klube ani o predstavení. Len v praktickom meradle byť vo svojom aute a uvedomiť si, že v lete máš na sebe hlúpu košeľu s dlhým rukávom," dodala speváčka, ktorá chce ženám ukázať, že nahota znamená slobodu a čistotu a nemusí byť nevyhnutne vnímaná ako erotická, skôr ako praktická, keď vám je v lete teplo.

Anketa Myslíte si, že fotografie, ktoré zverejnila sú nevhodné? Nie, zverejňujú aj horšie. 0% Áno, nahota je ok, ale prečo sa o ňu deliť s celým svetom. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

"V každom prípade sa stavím, že sa čudujete, prečo by som TERAZ odhalila svoje telo. Je to preto, že som sa narodila do tohto sveta nahá a úprimne mám pocit, že váha (sveta) leží na mojich pleciach a prinútilo ma to pozrieť sa na seba týmto spôsobom. Chcela som sa vidieť jasnejším spôsobom... Nahá...Taká, akou som sa narodila, a pozerať sa späť na svoje obrázky, keď fotografujem, je šialené, že psychológia vidieť samého seba v najčistejšej podobe je dôkazom toho, že bolesť, slzy a ťažké bremená nie sú tým, čo nás definuje,“ dodala Britney, ktorá tak vyvrátila všetky špekulácie o tom, že fotografie boli zverejnené bez jej súhlasu. Speváčka zjavne len hľadá svoju cestu životom prostredníctvom sebalásky a spoznávania sa a nebojí sa o to podeliť s celým svetom.